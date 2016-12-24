İşte Kayserispor'un yeni başkanı

Kayserispor'da yapılan olağanüstü genel kurulda, Ahmet Yıldız başkan olarak seçildi.

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu olarak görevini yürüten Ahmet Yıldız, yapılan olağanüstü genel kurulda başkan olarak seçildi. Ahmet Yıldız başkanlığındaki Yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu:



"Mehmet Hızlıer, Hüsamettin Üge, Yusuf Üge, Ender Taraf, Mustafa Türkmen, Mehmet Polat, Arif Miraboğlu, Reşat Soy, Necip Kaya, Mehmet Aki."