 Spor camiasından teröre lanet yağdı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Spor camiasından teröre lanet yağdı

    Spor camiasından teröre lanet yağdı
    Terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonunda 14 askerimizin şehit, 33 askerimizin de yaralanması nedeniyle spor camiasından terör odaklarına lanet yağdı. Başta TFF olmak üzere spor kulüplerinden yapılan açıklamalarda, TSK ve Milletimize başsağlığı dilenirken, 'yaralı askerlerimize acil şifalar' mesajı yayınlandı.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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