 Kayseri şehitleri unutulmadı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Kayseri şehitleri unutulmadı

    Kayseri şehitleri unutulmadı

    Kayserisporlu futbolcular geçtiğimiz cumartesi günü hain saldırıda şehit düşen askerleri andı.

    Patlamanın yaşandığı Kayseri'deki Talas Bulvarı'na giden sarı-kırmızılı futbolcular, hain saldırıda hayatlarını kaybeden askerlerimiz için saygı duruşunda bulundu. Kayserisporlu futbolcuların tam kadro yer aldığı anma töreninde şehitler için dualar edildi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:30
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