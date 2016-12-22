Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayserisporlu futbolcular geçtiğimiz cumartesi günü hain saldırıda şehit düşen askerleri andı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
- Avrupa'daki Türk kapışması Daçka'nın
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Helal olsun.. Gördüğünüz gibi, bir spor sever olarak Galatasaray dışındaki takımları da candan destekliyorum. Keşke herkes benim gibi olsa. Sporda kavga gürültü olmazdı.
- Arda Turan'dan 3 gol 1 asist
Toplam 6
Yorum
adem g. oralARDA biri var bizi çoşTURAN
- F.Bahçe'ye İsveçli çaylak
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Çaylak alacaklar tabi ki.. Riva ve Florya'ları yok ki kasalarına € 500 Milyon euro sıcak para girsin de yıldız alsınlar. Siz Ocak'ta Galatasaray'ı görün.
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