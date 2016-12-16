TEKNİK direktör Hakan Kutlu'nun istifa ettiği, seçim kararı alınan Kayseri'de şimdi de Nakoulma krizi patlak verdi. Mersin'den gelen Burkina Fasolu orta saha 225 bin euro alacağı 10 gün içinde ödenmezse kontratını feshedecek. Yönetimin ödeme için kaynak aradığı öğrenildi.