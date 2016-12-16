 Nakoulma krizi – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Nakoulma krizi

    Nakoulma krizi
    TEKNİK direktör Hakan Kutlu'nun istifa ettiği, seçim kararı alınan Kayseri'de şimdi de Nakoulma krizi patlak verdi. Mersin'den gelen Burkina Fasolu orta saha 225 bin euro alacağı 10 gün içinde ödenmezse kontratını feshedecek. Yönetimin ödeme için kaynak aradığı öğrenildi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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