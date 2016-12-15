 Genç Furkan ‘Yaman’ çıktı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Genç Furkan ‘Yaman’ çıktı

    Genç Furkan ‘Yaman’ çıktı
    karşılaşmasında Kayseri'nin tek golünü atan isim Furkan'ın eski bir Beşiktaşlı olması dikkat çekti. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2015-16'da Eyüp, bu sezon da Kayserispor'da görev yapan Furkan; oyuna girdikten 2 dakika sonra golle tanıştı. 81'de Kubilay'ıny erine oyuna alınan Furkan, 83'te skoru 1-1'e getirdi ama bu gol Kayseri'ye yetmedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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