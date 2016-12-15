Genç Furkan ‘Yaman’ çıktı
Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayseri'nin tek golünü atan isim Furkan'ın eski bir Beşiktaşlı olması dikkat çekti. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2015-16'da Eyüp, bu sezon da Kayserispor'da görev yapan Furkan; oyuna girdikten 2 dakika sonra golle tanıştı. 81'de Kubilay'ıny erine oyuna alınan Furkan, 83'te skoru 1-1'e getirdi ama bu gol Kayseri'ye yetmedi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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