Kayserispor’da hedef genç hoca
Hakan Kutlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor’da Koray Palaz ismi ağırlık kazandı.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
- Gekas Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
mmmm çok güzel sevindim
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 28
Yorum
Mudibjk Alışmışlar hakemle maç kazanmaya hakem maçı adil yönetince haklarının yenildiğini sanıyorlar. Bu ülkede hiç bir takımın hakkı bjk kadar yenmemiştir Beşiktaşın tek rakibi türk hakemleridir sözüde doğrudur. Fenerin her zaman yaptığı şeyler bunlar geride kaldımı hakem federasyon algı yaratma çabaları bir Allah kulu çıkıp demediki Van porsümüşün Tolgaya hareketi kırmızıydı kart bile görmedi diye çıkmılar Tosicin hareketi kırmızı sen 46 da 10 kişi kalsaydın 81 de de Tosiç atıldaydı
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 28
Yorum
Harun Bu penaltı diye ağlayan renkliler geçen sene de böyle yapmıştı sonra başladılar pasta kesmeye taktik yine aynı beleş pasta istiyorlar
Kayserispor’da hedef genç hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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