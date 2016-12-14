Kayserispor’da hedef genç hoca

Hakan Kutlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor’da Koray Palaz ismi ağırlık kazandı.

Genç ve mücadeleci bir teknik adamla yola devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim Koray Palaz'ı gündemine aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmenin ardından son kararını verecek olan Başkan Recep Mamur ve kurmaylarının, genç teknik adamla sözleşme imzalaması bekleniyor.