 Kayserispor’da hedef genç hoca – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Kayserispor’da hedef genç hoca

    Kayserispor’da hedef genç hoca

    Hakan Kutlu’nun ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor’da Koray Palaz ismi ağırlık kazandı.

    Genç ve mücadeleci bir teknik adamla yola devam etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim Koray Palaz'ı gündemine aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmenin ardından son kararını verecek olan Başkan Recep Mamur ve kurmaylarının, genç teknik adamla sözleşme imzalaması bekleniyor.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:31
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