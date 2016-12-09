 Tugay sesleri – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Tugay sesleri

    Tugay sesleri
    Kayseri, 'nun ayrılığı sonrası sürpriz bir isimle anlaşma yolunda. Geçen sezon Şanlıurfaspor'u çalıştıran 'yla el sıkışıldığı öğrenildi.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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