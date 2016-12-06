 İstifa et Hakan Kutlu! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    İstifa et !

    İstifa et Hakan Kutlu!

    Evinde 'a 1-0 mağlup olan 'da, taraftarlar teknik direktörleri 'yu protesto etti.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümlerinden itibaren, "Sana verilen süre doldu, artık istifa et " diye tezahüratlarda bulundular.

    'GEREKİRSE BIRAKIRIM'
    Hakan Kutlu görevi bırakabileceğini söyledi. Başkan ile konuşacağını belirten Kutlu, "Bırakmam gerekirse bırakırım. Ne yazık ki dış etkenlere mani olamıyoruz. Taraftarlar unutmasın, kimse gelmek istemezken ben geldim ve 'u ligde tuttum" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:20
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