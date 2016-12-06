İstifa et Hakan Kutlu!
Evinde Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kayserispor'da, taraftarlar teknik direktörleri Hakan Kutlu'yu protesto etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümlerinden itibaren, "Sana verilen süre doldu, artık istifa et Hakan Kutlu" diye tezahüratlarda bulundular.
'GEREKİRSE BIRAKIRIM'
Hakan Kutlu görevi bırakabileceğini söyledi. Başkan ile konuşacağını belirten Kutlu, "Bırakmam gerekirse bırakırım. Ne yazık ki dış etkenlere mani olamıyoruz. Taraftarlar unutmasın, kimse gelmek istemezken ben geldim ve Kayserispor'u ligde tuttum" diye konuştu.
'GEREKİRSE BIRAKIRIM'
Hakan Kutlu görevi bırakabileceğini söyledi. Başkan ile konuşacağını belirten Kutlu, "Bırakmam gerekirse bırakırım. Ne yazık ki dış etkenlere mani olamıyoruz. Taraftarlar unutmasın, kimse gelmek istemezken ben geldim ve Kayserispor'u ligde tuttum" diye konuştu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
İstifa et Hakan Kutlu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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