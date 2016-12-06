Hakan Kutlu istifa etti!

Kulübün futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, Kutlu'nun istifasını yönetime sunduğunu ve yönetim kurulunun bu kararı kabul ettiğini söyledi.

Yıldız, Kutlu'ya kulübe bugüne kadar verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a dün 1-0 mağlup olmuş, maç sırasında bir grup taraftar Kutlu'yu istifaya davet etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 13. hafta sonunda topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

Öte yandan Kutlu, ligin 10. haftasındaki Osmanlıspor maçının ardından da istifa kararı almış ancak kulüp yönetim kurulu bunu kabul etmemişti.