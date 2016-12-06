Hakan Kutlu istifa etti!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, teknik direktör Hakan Kutlu görevinden istifa etti.
Kulübün futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, Kutlu'nun istifasını yönetime sunduğunu ve yönetim kurulunun bu kararı kabul ettiğini söyledi.
Yıldız, Kutlu'ya kulübe bugüne kadar verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a dün 1-0 mağlup olmuş, maç sırasında bir grup taraftar Kutlu'yu istifaya davet etmişti.
Sarı-kırmızılı takım, ligde 13. hafta sonunda topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor.
Öte yandan Kutlu, ligin 10. haftasındaki Osmanlıspor maçının ardından da istifa kararı almış ancak kulüp yönetim kurulu bunu kabul etmemişti.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:41
- Zekasını kullanıyor
Toplam 4
Yorum
mecnun atıfı rvp nin arkasın da oynatırsa takım kazanır..yoksa beyhude şans golünü bekler.
- Yeter artık!
Toplam 42
Yorum
aslan pençesi 1905 Galatasaray 3 de 3 yapıp sezonu kapatmalı.bundan sonra hucum futbolu var.sezon ortası transfer gerekli.bir melo bulun ve bir golcu
- Zekasını kullanıyor
Toplam 4
Yorum
/*/ musa sağ bek oynadı..rvp orta saha..hoca adamları ileri çıkartmadı..golü kim atacaktı volkan şen mi..güldürmeyin..
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