 Hakan Kutlu istifa etti! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hakan Kutlu istifa etti!

    Hakan Kutlu istifa etti!

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, teknik direktör Hakan Kutlu görevinden istifa etti.

    Kulübün futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, Kutlu'nun istifasını yönetime sunduğunu ve yönetim kurulunun bu kararı kabul ettiğini söyledi.

    Yıldız, Kutlu'ya kulübe bugüne kadar verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

    Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a dün 1-0 mağlup olmuş, maç sırasında bir grup taraftar Kutlu'yu istifaya davet etmişti.

    Sarı-kırmızılı takım, ligde 13. hafta sonunda topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor.

    Öte yandan Kutlu, ligin 10. haftasındaki Osmanlıspor maçının ardından da istifa kararı almış ancak kulüp yönetim kurulu bunu kabul etmemişti.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 13:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakan Kutlu istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.