 Gol yemeden yapamıyorlar – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Gol yemeden yapamıyorlar

    Gol yemeden yapamıyorlar
    'in ilk 11 haftası tamamlanırken kalesinde gol göremeden maç bitiremeyen sadece bir takım var. Kayserispor oynadığı 11 maçta da kalesinde en az bir gol görürken toplamda kalesinde 19 gol gördü. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Savunma anlamında çok hatalar yapıyoruz. Eksiklerimizi düzeltmemiz gerekiyor" dedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
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