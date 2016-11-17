 ‘Gurur duydum’ – Fotomaç – 17 Kasım 2016
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HEPSİ
    17 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Gurur duydum’

    ‘Gurur duydum’
    'da Fransız kaleci 'nın sakatlığı sonrası kaleye geçen , performansıyla 'a yükseldi. Yıldırım, "Sadece A Milli Takıma gittim, hiç genç milli takımlara çağrılmamıştım. Çok gururlandım, çalışmalarımın karşılığını aldım" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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