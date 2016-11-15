 Umut’tan gol sözü – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Umut’tan gol sözü

    Umut’tan gol sözü
    'un forvet oyuncusu , taraftarlara maçında gol sözü verdi. ile oynanan hazırlık maçında gol atan Umut, "Sezona şanssız başladım. Sakatlıklar da yaşadım. Gençlerbirliği maçıyla gollerimi atacağım" dedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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