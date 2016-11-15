Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, Teknik Direktör Hakan Kutlu kendi saha ve seyircileri önünde maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Lige verilen milli maç arasının ardından 11. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında ağırlayacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Daha sonra topla çalışan sarı-kırmızılı takım, zorlu Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Welliton: "3 puan için sahaya çıkacağız"

Takımın golcü oyuncularından Welliton, Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak için çok çalıştıklarını ifade ederek, "3 puan almamız için çok çalışmamız gerek. Çok zor bir maç olacak. Gerçekten ihtiyacımız olan 3 puan için sahaya çıkacağız. Her iki takım için de çok önemli bir maç. Ama bizim için daha önemli. Bu maçta 3 puan hedefliyoruz. Bunun için idmanlarda daha iyi çalışıyoruz. Benim için gol atmak önemli değil, takımın galip gelmesi önemli. Geldiğim günden beri burada çalışıyorum. Gol atmak önemli ama takımın kazanması için çabalıyorum" diye konuştu.



Kutlu: "Saha ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz"

Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini kaydeden Kayserispor Teknik Diretkörü Hakan Kutlu ise, "Ligde içeride oynadığımız son Antalyaspor maçını kaybetmiştik. Bu maçı da onun telafisi olarak görüyoruz. Antalyaspor maçında üzdüğümüz taraftarımızı bu maçta sevindirmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Lige verilen aradan önce deplasmanda Osmanlıspor maçında iyi bir mücadele karşılığı 1 puan aldık. Bu 1 puan Osmanlıspor deplasmanında iyi puan sayılır ama biz 92. dakikada yediğimiz golle 3 puanı bıraktığımız için üzgün döndük. Lige verilen arada da çok önemli bir hazırlık maçı oynadık. Lig maçı kalitesinde bir hazırlık maçı oldu. Forma şansı az bulan arkadaşlara bu maçta görev verdik, iyi değerlendirdik bu arayı da" ifadelerini kullandı.



Kendi sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmak istediklerini dile getiren Kutlu, "Gençlerbirliği maçı da önemli bir maç. Onlar da yeni bir hoca değişikliğine gittiler, kazanmak isteyecekler. Biz de kazanmak istiyoruz. İnşallah kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



Kayserispor - Gençlerbirliği maçı, Kayseri Kadir Has Stadı'nda Pazar günü saat 14:00'te oynanacak.