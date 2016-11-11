 Kutlu: Fevri davrandım – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Kutlu: Fevri davrandım

    Kutlu: Fevri davrandım

    Genç hocadan ilginç bir itiraf geldi.

    maçının ardından istifa edeceğini söyleyen ve Başkan Recep Mamur ile yaptığı görüşmenin ardından görevinin başında olduğunu açıklayan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kabul ediyorum, fevri davrandım. Ancak ligde kazanma sıkıntısı yaşıyoruz. Bu durum beni ve oyuncularımı strese soktu. Kayserispor'un iyiliği için ayrılmak istedim. Ancak kalıyorum ve başarıyı yakalayacağız" dedi. Genç teknik adam, iç sahadaki G.Birliği maçıyla yeni bir sayfa açacaklarını ifade ederek, "Bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Üç puan için savaşacağız" dedi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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