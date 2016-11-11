Kutlu: Fevri davrandım

maçının ardından istifa edeceğini söyleyen veile yaptığı görüşmenin ardından görevinin başında olduğunu açıklayanTeknik DirektörüAncak ligdesıkıntısı yaşıyoruz. Bu durum beni ve oyuncularımısoktu.iyiliği için ayrılmak istedim. Ancak kalıyorum ve başarıyı yakalayacağız" dedi. Genç teknik adam, iç sahadakimaçıyla yeni bir sayfa açacaklarını ifade ederek, "Bu maçı ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Üç puan için savaşacağız" dedi.