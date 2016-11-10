 Kutlu: Özür dileme yok – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Kutlu: Özür dileme yok

    Kutlu: Özür dileme yok
    'da istifa eden, ancak kararından vaz geçen , başkan 'un kendisinden özür dilemesine yönelik iddiaları yalanladı. Kutlu, "Fevri davranmış olabilirim. Başkanla görüştüm ve devam kararı aldık. Kimsenin özür dilemesini gerektirecek bir şey yok" diye konuştu.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
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