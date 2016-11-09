Kayserispor'un vazgeçilmezi Nakoulma
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da geride kalan 10 haftada en fazla süreyi alan Prejuce Nakoulma, takımının vazgeçilmezi oldu.
Kayseri temsilcisinde forma giydiği 10 karşılaşmada 898 dakika sahada kalan Burkina Fasolu futbolcu Nakoulma, teknik direktör Kutlu'nun vazgeçemediği futbolcuların başında yer aldı.
Orta sahada forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, ligin 8. haftasında Kayserispor'un deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendiği maçın 88. dakikasında oyundan çıkarak takımını sadece kısa süre yalnız bıraktı.
Kayseri temsilcisinde Nakoulma'nın ardından golcü Welliton, savunmacılar Kana Bıyık ve Levent Gülen ile orta sahada görev alan Deniz Türüç, aldıkları yüksek sürelerle dikkat çekti.
Kayserispor'da sahada en az kalan oyuncular ise Murat Duruer, Mert Özyıldırım ve Erkam Reşmen oldu.
7 oyuncu hiç süre alamadı
Sarı-kırmızılı ekipte lig maçlarında 7 oyuncu ise forma şansı bulamadı.
Kayseri temsilcisinde futbolcular Devlet Karataş, Erdem Onur Beytaş, Kerim Can Güzeldal, Furkan Yaman, Mert Ilıman, Miladin Stevanovic ve Vedat Karakuş lig maçlarında forma giyemedi.
Süre alamayan futbolculardan Devlet, Erdem Onur, Kerim Can'ın profesyonel sözleşme imzalanarak alt yapıdan A takıma katılmaları sağlanırken, Furkan, Mert, Stevanovic ve Vedat ise sezon başında transfer edildi.
Kayserispor'da futbolcuların, 10 hafta sonunda görev aldıkları süreye göre sıralaması ise şöyle:
|Futbolcu
|Maç sayısı
|Süre
|1. Prejuce Nakoulma
|10
|898
|2. Welliton
|10
|877
|3. Kana Bıyık
|10
|852
|4. Deniz Türüç
|10
|826
|5. Levent Gülen
|9
|810
|6. Mabiala
|8
|720
|7. Mijailovic
|10
|707
|8. Muammer Yıldırım
|8
|692
|9. Anıl Karaer
|8
|635
|10. Kubilay Sönmez
|9
|629
|11. Ufuk Budak
|5
|504
|12. Umut Bulut
|7
|482
|13. Samba Sow
|6
|423
|14. Umut Sönmez
|8
|363
|15. Ali Ahamada
|3
|209
|16. Traore
|8
|159
|17. Erkam Reşmen
|2
|91
|18. Mert Özyıldırım
|2
|6
|19. Murat Dururer
|2
|5
"Kadromuzdaki tüm futbolcular değerlidir"
Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin uzun maraton olduğunu, bu süreçte her futbolcunun forma şansı bulabileceğini söyledi.
Takımın 10 haftada ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:
"Geride kalan haftalarda iyi futbolumuzu sonuca yansıtamadık. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağımıza inanıyoruz. Sezon boyunca bütün oyuncularımızdan maksimum düzeyde faydalanmak istiyoruz. Sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle kadro derinliğinin olması gerekiyor. Kadromuzdaki tüm futbolcular değerlidir. Futbolcularımız teknik direktörümüzün takdirine göre sahaya çıkıp Kayserispor için en iyi şekilde mücadele ediyor. Form durumu iyi olan zamanı gelince oynar, futbolcularımızın hepsine güvenimiz tam."
- 09 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 12:26
- FOTOMAÇ'a büyük destek
Toplam 27
Yorum
ts61 zaten seviyordum fotomaçı birkez daha takdir topladı helal olsun....bjk başkanıda öğrenecek bir gün onun gücü adaletin(fotomaç) sesini susturmaya yetmeyecek...
- F.Bahçe sefere çıktı
Toplam 4
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeye orta saha 27 yaşında oyun kurucu olgun lazım.
- Usta çok haklı
Toplam 2
Yorum
karadenizli 5 hayır bjk li arkadaş 10 kişi çıkma ama bizim adamlarıda sakatlama yeterli bilinçli olarak .
Kayserispor'un vazgeçilmezi Nakoulma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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