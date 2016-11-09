Kayserispor'un vazgeçilmezi Nakoulma

Ligde 10 haftada topladığı 9 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Hakan Kutlu, 26 kişilik kadrodan 19 futbolcuya farklı sürelerde şans verdi.

Kayseri temsilcisinde forma giydiği 10 karşılaşmada 898 dakika sahada kalan Burkina Fasolu futbolcu Nakoulma, teknik direktör Kutlu'nun vazgeçemediği futbolcuların başında yer aldı.

Orta sahada forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, ligin 8. haftasında Kayserispor'un deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendiği maçın 88. dakikasında oyundan çıkarak takımını sadece kısa süre yalnız bıraktı.

Kayseri temsilcisinde Nakoulma'nın ardından golcü Welliton, savunmacılar Kana Bıyık ve Levent Gülen ile orta sahada görev alan Deniz Türüç, aldıkları yüksek sürelerle dikkat çekti.

Kayserispor'da sahada en az kalan oyuncular ise Murat Duruer, Mert Özyıldırım ve Erkam Reşmen oldu.

7 oyuncu hiç süre alamadı

Sarı-kırmızılı ekipte lig maçlarında 7 oyuncu ise forma şansı bulamadı.

Kayseri temsilcisinde futbolcular Devlet Karataş, Erdem Onur Beytaş, Kerim Can Güzeldal, Furkan Yaman, Mert Ilıman, Miladin Stevanovic ve Vedat Karakuş lig maçlarında forma giyemedi.

Süre alamayan futbolculardan Devlet, Erdem Onur, Kerim Can'ın profesyonel sözleşme imzalanarak alt yapıdan A takıma katılmaları sağlanırken, Furkan, Mert, Stevanovic ve Vedat ise sezon başında transfer edildi.

Kayserispor'da futbolcuların, 10 hafta sonunda görev aldıkları süreye göre sıralaması ise şöyle:

Futbolcu Maç sayısı Süre 1. Prejuce Nakoulma 10 898 2. Welliton 10 877 3. Kana Bıyık 10 852 4. Deniz Türüç 10 826 5. Levent Gülen 9 810 6. Mabiala 8 720 7. Mijailovic 10 707 8. Muammer Yıldırım 8 692 9. Anıl Karaer 8 635 10. Kubilay Sönmez 9 629 11. Ufuk Budak 5 504 12. Umut Bulut 7 482 13. Samba Sow 6 423 14. Umut Sönmez 8 363 15. Ali Ahamada 3 209 16. Traore 8 159 17. Erkam Reşmen 2 91 18. Mert Özyıldırım 2 6 19. Murat Dururer 2 5

"Kadromuzdaki tüm futbolcular değerlidir"

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin uzun maraton olduğunu, bu süreçte her futbolcunun forma şansı bulabileceğini söyledi.

Takımın 10 haftada ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Geride kalan haftalarda iyi futbolumuzu sonuca yansıtamadık. İlerleyen haftalarda daha da iyi olacağımıza inanıyoruz. Sezon boyunca bütün oyuncularımızdan maksimum düzeyde faydalanmak istiyoruz. Sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle kadro derinliğinin olması gerekiyor. Kadromuzdaki tüm futbolcular değerlidir. Futbolcularımız teknik direktörümüzün takdirine göre sahaya çıkıp Kayserispor için en iyi şekilde mücadele ediyor. Form durumu iyi olan zamanı gelince oynar, futbolcularımızın hepsine güvenimiz tam."