 ''Kutlu görevinin başındadır'' – Fotomaç – 06 Kasım 2016
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    06 Kasım 2016, Pazar
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    ''Kutlu görevinin başındadır''

    ''Kutlu görevinin başındadır''

    yönetimi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, teknik direktör 'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.

    Teknik Direktörü , 'in 10. haftasında Ankara deplasmanında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Osmanlıspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevi bırakmak istediğini dile getirdi. Kutlu'nun bu istifa açıklaması bir anda spor kamuoyunda gündem oluşturdu. Medya ve sosyal medyada konu ile ilgili yorumlar yapılırken yönetimin, genç teknik direktör Kutlu ile görüşüp ikna ettiği belirtildi. Bir süre sonra Kayserispor yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

    1. 06 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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