''Kutlu görevinin başındadır''
Kayserispor yönetimi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, teknik direktör Hakan Kutlu'nun görevinin başında olduğunu duyurdu.
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankara deplasmanında oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Osmanlıspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada görevi bırakmak istediğini dile getirdi. Kutlu'nun bu istifa açıklaması bir anda spor kamuoyunda gündem oluşturdu. Medya ve sosyal medyada konu ile ilgili yorumlar yapılırken yönetimin, genç teknik direktör Kutlu ile görüşüp ikna ettiği belirtildi. Bir süre sonra Kayserispor yönetimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:38
- "Hakem koruması altındaki Beşiktaş..."
Toplam 146
Yorum
Düsseldorf'lu Bir süpürge alda git kendi kapının önünü temizle ...Zira birikmiş o kadar çok şey varki .......
- Kalkavan skandalı
Toplam 7
Yorum
ismail bunlar hakem deyil türk futbolunun düşmanı basit ve satılık tipler
- Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Toplam 5
Yorum
19907 mete kalkavan beşiktaşa kalkavan oldu düngece bu hakem beşiktaşlı eski yöneticinin yiğeni fedarasyon başkanı beşiktaşlı daha ne olsun 2senedir kim korunuyor belli
''Kutlu görevinin başındadır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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