 Hakan Kutlu inanıyor – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    inanıyor

    Hakan Kutlu inanıyor
    Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Osmanlı ile deplasmanda zorlu bir maç yapacaklarını, kazanarak dönmek istediklerini söyledi. Kutlu, "Takıma güveniyorum" dedi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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