‘Kayseri yükselir’
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un hocası Hakan Kutlu istikrar yakalayamadıklarını belirtti. Genç çalıştırıcı, olumlu futbollarını puana yansıtamadıklarını belirtip "Böyle oynamaya devam edersek Kayserispor hak ettiği yükselişi yakalayacaktır" ifadelerini kullandı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
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Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
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Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
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Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
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