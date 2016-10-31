Antalya siftah yaptı

24.dakikada Antalyaspor atağında Samuel Eto'o'nun kafayla ceza alanı sol çaprazına indirdiği topu Kayserispor'da Levent Gülen uzaklaştıramadı ve top Ramon Motta'nın önünde kaldı. Motta, ceza sahası içi sol çaprazında yerden şutunu çekti. Kaleci Muammer Yıldırım zorda olsa bu şutu kornere çelmeyi başardı.

Bu ataktan 5.dakika sonra Antalyaspor atağında ceza sahası içi sol çaprazına atılan pasa hareketlenen Samuel Eto'o, rakibi Jean-Armel Kana-Biyik tarafından faule maruz kaldı ve hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Antalyaspor 29. dakikada Samuel Eto'o'nun penaltı golüyle maçta 1-0 öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Kamerunlu yıldız kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi. Bu gol Eto'o'nun bu sezon ligde attığı 2. gol oldu. Yıldız isim ligdeki ilk golünü Atieker Konyaspor'a karşı kaydetmişti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Kayserispor mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Welliton Soares'in pasıyla penaltı noktası sağ tarafında topla buluşan Umut Bulut bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut, sağ ayağıyla sert bir şut çekti ancak kaleci Saso Fornezzi bu şutu kurtarmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka golsesi çıkmadı Antalyaspor Süper Lig'deki ilk 3 puanını kazandı.