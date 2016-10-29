Kayseri’nin önceliği Süper Lig
Ziraat Türkiye Kupasında Bucaspor'u 1-0 yenerek, 32 takım arasına adını yazdıran Kayserispor'un teknik direktör Hakan Kutlu, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Kutlu şöyle konuştu: "Bu sezon ligde korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bu yüzden işi sıkı tutacağız. Kupada ise gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Kayseri’nin önceliği Süper Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.