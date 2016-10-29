 Kayseri’nin önceliği Süper Lig – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Kayseri’nin önceliği Süper Lig

    Kayseri’nin önceliği Süper Lig
    Ziraat Türkiye Kupasında Bucaspor'u 1-0 yenerek, 32 takım arasına adını yazdıran Kayserispor'un teknik direktör Hakan Kutlu, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Kutlu şöyle konuştu: "Bu sezon ligde korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bu yüzden işi sıkı tutacağız. Kupada ise gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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