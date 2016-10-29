Kayseri’nin önceliği Süper Lig

Ziraat Türkiye Kupasında Bucaspor'u 1-0 yenerek, 32 takım arasına adını yazdıran Kayserispor'un teknik direktör Hakan Kutlu, öncelikli hedeflerinin lig olduğunu söyledi. Kutlu şöyle konuştu: "Bu sezon ligde korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bu yüzden işi sıkı tutacağız. Kupada ise gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz."