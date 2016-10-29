 Ahamada: Formamı özledim... – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ahamada: Formamı özledim...

    Ahamada: Formamı özledim...
    Kayserispor'un Fransız kalecisi Ali Ahamada, uzun süren sakatlığının ardından takımının Bucaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Ali Ahamada, "1.5 ay oynamadım ve formamı çok özledim" dedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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