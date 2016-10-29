Ahamada: Formamı özledim...
Kayserispor'un Fransız kalecisi Ali Ahamada, uzun süren sakatlığının ardından takımının Bucaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Ali Ahamada, "1.5 ay oynamadım ve formamı çok özledim" dedi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
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FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Ahamada: Formamı özledim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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