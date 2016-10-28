 Kayserispor'dan PFDK'ya tepki – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Kayserispor'dan PFDK'ya tepki

    Kayserispor'dan PFDK'ya tepki

    Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Rıfat Pehlivan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) çifte standartla kararlar verdiğini, kulüplerin mağdur olduğunu iddia etti.

    Pehlivan, yaptığı yazılı açıklamada, PFDK'nın adil kararlar vermesi gerektiğini savundu.

    Spor Toto Süper Lig'de, 23 Ekim'de oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında Antalyasporlu futbolcu Diego'nun karşılaşmanın hakemine hakaret ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildiğini anımsatan Pehlivan, PFDK talimatının 41. maddesine göre tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmesine, cezanın alt sınırının 2 maç olmasına rağmen oy çokluğuyla Diego'nun 1 resmi müsabakadan men cezası almasını hayretle karşıladıklarını belirtti.

    Bu olaya hiçbir anlam veremediklerini vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

    "PFDK tarafından 15 Eylül tarihli kararda, 41. maddeden Keçiörengücü futbolcusu Mustafa Kayabaş'a 2 resmi müsabakadan men, 22 Eylül tarihli kararda da Eyüpspor Kulübü futbolcusu Ethem Bayburt'a müsabakanın hakemine itiraz ve hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verilmiştir. PFDK'nın aynı madde nedeniyle sevk edilen futbolcularda farklı kararlar vermesini anlamış değiliz. PFDK'nın oynayacağımız kritik Antalyaspor müsabakası öncesinde bu şekilde farklı kararlar vermesini şiddetle kınıyoruz. PFDK çifte standartla kararlar veriyor, kulüpler mağdur oluyor."

    Kayserispor, ligin 9. haftasında 31 Ekim Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.

    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:16
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