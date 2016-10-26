Kayserispor kupaya hazır

Gaziantepspor deplasmanından 3 puanla dönen Kayserispor'un futbolcuların keyifli olduğu gözlendi. Kayserispor'da sakat ya da cezalı sporcu bulunmadığı bildirildi. Teknik direktör Hakan Kutlu, fikstür gereği zor maçlar oynadıklarını, özellikle Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki oyunlarının gelecek açısından umut verdiğini belirtirken şunları söyledi:



"Gaziantepspor deplasmanında oyunun ilk 20 dakikalık bölümü hariç 70 dakika boyunca daha iyi oynayan daha iyi mücadele eden galibiyeti isteyen bir takımdık. Şükürler olsun sonucunu da aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta önümüzde iki maç var. Biri Bucaspor'la kupa maçı, bir de Antalyaspor'la lig maçı. Gaziantepspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Antalyaspor maçını kazanmamız lazım. Onlar da iyi bir takım ama bu zamana kadar istedikleri sonucu alamadılar. Bu bizim için maçın daha tehlikeli hale gelmesine neden oluyor. Ama iyi mücadele edip evimizde kazanmak istiyoruz."