 Kayserispor kupaya hazır – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    kupaya hazır

    Kayserispor kupaya hazır

    , yarın 'la Ziraat Kupası'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    deplasmanından 3 puanla dönen 'un futbolcuların keyifli olduğu gözlendi. Kayserispor'da sakat ya da cezalı sporcu bulunmadığı bildirildi. Teknik direktör Hakan Kutlu, fikstür gereği zor maçlar oynadıklarını, özellikle Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki oyunlarının gelecek açısından umut verdiğini belirtirken şunları söyledi:

    "Gaziantepspor deplasmanında oyunun ilk 20 dakikalık bölümü hariç 70 dakika boyunca daha iyi oynayan daha iyi mücadele eden galibiyeti isteyen bir takımdık. Şükürler olsun sonucunu da aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta önümüzde iki maç var. Biri 'la kupa maçı, bir de 'la lig maçı. Gaziantepspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Antalyaspor maçını kazanmamız lazım. Onlar da iyi bir takım ama bu zamana kadar istedikleri sonucu alamadılar. Bu bizim için maçın daha tehlikeli hale gelmesine neden oluyor. Ama iyi mücadele edip evimizde kazanmak istiyoruz."

    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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