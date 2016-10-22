 G.Antep başladı Kayseri bitirdi – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    G.Antep başladı Kayseri bitirdi

    G.Antep başladı Kayseri bitirdi

    Ev sahibi ekip 43’te Ghilas’ın (P) sayısıyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar Deniz’in biri penaltıdan attığı iki golle üç puanı hanesine yazdırdı

    , deplasmanda 1-0 geri düştüğü maçta 'u 2-1 yendi, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Ev sahibi ekipte 43. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Ghilas takımını öne geçirdi. İlk yarı Gaziantepspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

    Deniz Türüç şov yaptı
    İkinci yarıda sahada bambaşka bir Kayseri vardı. Welliton'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Deniz Türüç, 57'de eşitliği sağladı: 1-1. 73'te kazanılan serbest vuruşu yine Deniz kullandı ve maçın skorunu belirledi: 1-2.

    Kutlu: Tempolu oynadık kazandık
    Kayseri Teknik Direktörü Hakan Kutlu, tempolu oynamanın sonucunu aldıklarını dile getirdi. Kutlu, "Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki performansımız gelecek haftalardaki galibiyetin habercisi gibiydi. İlk 20 dakika hariç çok iyiydik, tempo yapıp kazandık" diye konuştu.

    Kartal: Bireysel hatalar bizi yıktı
    Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, son haftalarda bireysel hatalardan gol yediklerini ve bunun üzerinde çalışacaklarını söyledi. Kartal, "İki tane bireysel top bireysel hata yine. Bir penaltı bir frikik maalesef kaybettik. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle ilgili çalışmalıyız" dedi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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