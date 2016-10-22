G.Antep başladı Kayseri bitirdi
Ev sahibi ekip 43’te Ghilas’ın (P) sayısıyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar Deniz’in biri penaltıdan attığı iki golle üç puanı hanesine yazdırdı
Deniz Türüç şov yaptı
İkinci yarıda sahada bambaşka bir Kayseri vardı. Welliton'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Deniz Türüç, 57'de eşitliği sağladı: 1-1. 73'te kazanılan serbest vuruşu yine Deniz kullandı ve maçın skorunu belirledi: 1-2.
Kutlu: Tempolu oynadık kazandık
Kayseri Teknik Direktörü Hakan Kutlu, tempolu oynamanın sonucunu aldıklarını dile getirdi. Kutlu, "Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki performansımız gelecek haftalardaki galibiyetin habercisi gibiydi. İlk 20 dakika hariç çok iyiydik, tempo yapıp kazandık" diye konuştu.
Kartal: Bireysel hatalar bizi yıktı
Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, son haftalarda bireysel hatalardan gol yediklerini ve bunun üzerinde çalışacaklarını söyledi. Kartal, "İki tane bireysel top bireysel hata yine. Bir penaltı bir frikik maalesef kaybettik. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle ilgili çalışmalıyız" dedi.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
- Riva satışında G.Saray zararda mı?
Toplam 7
Yorum
Emrullah Kusura bakmayın beyler bu adam herşeyin ve neyin ne oldğuna çok güzel farkında zamanında yapılan transferlere bı bakın lutfen. bir durumu olayı kişiyi veya başka v.s şeyleri yazarken olayın kaynağına bakın galatasaray bu yıllık faızı nasıl kapatacak yoksa soylermısınız kaynak olmayınca nasıl olacak ben bu adama hak veriyorum yanlışları illaki vardır hatasız kul olmaz ama bu adam durumu düzeltemye çalıyor inşallah hayırlısı olur...
- İşte alacağı yıllık ücret!
Toplam 1
Yorum
Barca İspanya'da Aldıgı Paranın Yarısı vergiye gidiyo Yani Neymar 7,5m euro alıcak Van persie fenerden 7m euro alıyo
- Ataman faturayı takıma kesti
Toplam 2
Yorum
Galatasaray Ergin Ataman 2 avrupa maçında Koç'lugunun Kabiliyetsizliklerle dolu oldugunu görduk faturayı takıma kesmek yerine takıma yetmeyi denesen daha faydalı olursun burası Galatasaray Burda Suclu Aranmaz Başarı Aranır.
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