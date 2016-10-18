 Kutlu’dan hakem isyanı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Kutlu’dan hakem isyanı

    Kutlu’dan hakem isyanı

    Kayseri’nin hocası, hakem Göçek’in hatalı yönetimi sonucu maçından puansız ayrıldıklarını söyledi.

    Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta gol pozisyonlarını değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi. Kutlu, maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştirerek, "Sürekli rakip için düdük çaldı. Bizi sindirdi. Hatalı kararlarından etkilendik" dedi.

    ?GAZİANTEPSPOR'U YENERİZ
    Kutlu, "Ortaya koyduğumuz oyun ilerleyen haftalarda başarılı sonuçların geleceğinin habercisi gibiydi. Beşiktaş çok diri bir takım. Onlarla başabaş oynadık. Artık bu maçı bırakmalıyız. Deplasmanda yapacağımız Gaziantep maçı için hazırlanacağız. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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