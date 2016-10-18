Kutlu’dan hakem isyanı

Teknik Direktörü'a 1-0 yenildikleri maçta gol pozisyonlarını değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi. Kutlu, maçın hakemi'i eleştirerek, "Sürekli rakip için düdük çaldı. Bizi sindirdi. Hatalı kararlarından etkilendik" dedi.Kutlu, "Ortaya koyduğumuz oyun ilerleyen haftalarda başarılı sonuçların geleceğinin habercisi gibiydi.çok diri bir takım. Onlarla başabaş oynadık. Artık bu maçı bırakmalıyız. Deplasmanda yapacağımızmaçı için hazırlanacağız." diye konuştu.