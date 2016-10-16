Kutlu hakeme isyan etti

Kayseri cephesi maç sonu hakem Hüseyin Göçek'e tepkiliydi. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Maça atandığından beri Beşiktaşlılar 'Galatasaraylı Göçek ne yapacak' diye baskı altına aldılar. Hakem de bu baskıya teslim oldu" yorumunu yaptı. Maçla ilgili "Beşiktaş 1 tane yakaladı attı, biz önemli fırsatlardan yararlanamadık" diye konuştu.