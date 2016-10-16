 Kutlu hakeme isyan etti – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Kutlu hakeme isyan etti

    Kutlu hakeme isyan etti
    Kayseri cephesi maç sonu hakem Hüseyin Göçek'e tepkiliydi. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Maça atandığından beri Beşiktaşlılar 'Galatasaraylı Göçek ne yapacak' diye baskı altına aldılar. Hakem de bu baskıya teslim oldu" yorumunu yaptı. Maçla ilgili "Beşiktaş 1 tane yakaladı attı, biz önemli fırsatlardan yararlanamadık" diye konuştu.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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