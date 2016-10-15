 Hakem etkilenmiş – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hakem etkilenmiş

    Hakem etkilenmiş

    Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Toto Süper Lig'de 'a 1-0 yenildikleri maçta gol pozisyonlarını değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi

    Kutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarlarına galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

    Futbolcularını mücadeleleri dolayısıyla tebrik eden Kutlu, "Güzel ortaya koydular. Maçtan önce ne bekliyorsak hemen hemen hepsi karşımıza çıktı. İstediğimiz gol pozisyonlarını da yakaladık. Ne yazık ki girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince, son paslarda hata yapınca gol bulamadık. Canları sağ olsun iyi futbol oynadılar. Ama skor bizim açımızdan şanssız bir skor oldu. Ortaya koyduğumuz oyun ilerleyen haftalarda sonuçların geleceğinin habercisi gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.

    HÜSEYİN GÖÇEK ETKİLENMİŞ
    Kutlu, maçın hakemi Hüseyin Göçek'in, kendisi hakkında karşılaşma öncesinde yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan etkilendiğini savundu. Teknik direktör Kutlu, maç boyunca centilmenlikleri dolayısıyla iki takım taraftarlarına teşekkür etti.

    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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