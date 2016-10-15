Hakem etkilenmiş

Kutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarlarına galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Futbolcularını mücadeleleri dolayısıyla tebrik eden Kutlu, "Güzel futbol ortaya koydular. Maçtan önce ne bekliyorsak hemen hemen hepsi karşımıza çıktı. İstediğimiz gol pozisyonlarını da yakaladık. Ne yazık ki girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince, son paslarda hata yapınca gol bulamadık. Canları sağ olsun iyi futbol oynadılar. Ama skor bizim açımızdan şanssız bir skor oldu. Ortaya koyduğumuz oyun ilerleyen haftalarda sonuçların geleceğinin habercisi gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.



HÜSEYİN GÖÇEK ETKİLENMİŞ

Kutlu, maçın hakemi Hüseyin Göçek'in, kendisi hakkında karşılaşma öncesinde Beşiktaş yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan etkilendiğini savundu. Teknik direktör Kutlu, maç boyunca centilmenlikleri dolayısıyla iki takım taraftarlarına teşekkür etti.