Hakem etkilenmiş
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta gol pozisyonlarını değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldıklarını söyledi
Kutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarlarına galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.
Futbolcularını mücadeleleri dolayısıyla tebrik eden Kutlu, "Güzel futbol ortaya koydular. Maçtan önce ne bekliyorsak hemen hemen hepsi karşımıza çıktı. İstediğimiz gol pozisyonlarını da yakaladık. Ne yazık ki girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremeyince, son paslarda hata yapınca gol bulamadık. Canları sağ olsun iyi futbol oynadılar. Ama skor bizim açımızdan şanssız bir skor oldu. Ortaya koyduğumuz oyun ilerleyen haftalarda sonuçların geleceğinin habercisi gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.
HÜSEYİN GÖÇEK ETKİLENMİŞ
Kutlu, maçın hakemi Hüseyin Göçek'in, kendisi hakkında karşılaşma öncesinde Beşiktaş yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan etkilendiğini savundu. Teknik direktör Kutlu, maç boyunca centilmenlikleri dolayısıyla iki takım taraftarlarına teşekkür etti.
- 15 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:08
- 10’un da adı Fabregas
Toplam 13
Yorum
kiralik?kiralik gelmez buyuk paralar bende bunun adini sabri sarioglu sanmistim pardon
- Atiba'ya büyük sürpriz
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 atiba kardesim keske genc olub da 10 yil daha BESIKTAS´da oynaya bilseydin zaten senin gibi adami biz biraz zor buluruz birdaha ne gomez nede sosa yeri kolay dolmayacak tek adam bence atiba dir helal sana KARTAL yürekli adam atiba gercekten bizim TÜRK genc oyunucularin örnek alamsi gerek oyuncular adam bu yasta bile ben bitmeden bitmez diyor azim olarak cogu gence 10 basar saygilar ATIBA.
- Aboubakar zoru başardı
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 beyler yotub da videyosunu izleyin aynisi bunu nasil almislar hala anlamis deyilim bunu kim baskana alaim dedise yaziklar olsun ona arkadas insan hic videolarina bakmazmi arstirmazmi bundan birsey olmaz beyler seson sonuna kadar bu gol ortalamasinla ya 3-5 gol atarsa iyi sampiyon takima yada en büyük adaya böyle golcü lazim deyil verilen 6 mil.euroya yazik bundan bir cacikda olmaz benden demesi adamin önceki maclardan toplanan clibine baktim ordada adam gol kacirma rekoru kiriyor yazik buna verilen paraya ömer ve cenk oynatsinlar bu adam bos.
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