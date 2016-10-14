 Kayseri’de Beşiktaş alarmı – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    14 Ekim 2016, Cuma
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    Kayseri’de alarmı

    Kayseri’de Beşiktaş alarmı
    sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. G.Saray maçında omuzundan sakatlanan Ali Ahamada takımla çalıştı. Teknik patron Hakan Kutlu, "Samba Sow cezalı ama takım olarak çok hırslıyız" dedi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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