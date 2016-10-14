Kayseri’de Beşiktaş alarmı
Kayserispor sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. G.Saray maçında omuzundan sakatlanan Ali Ahamada takımla çalıştı. Teknik patron Hakan Kutlu, "Samba Sow cezalı ama takım olarak çok hırslıyız" dedi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gökhan Töre'ye geri dönüş
Toplam 12
Yorum
Mert Olcay yalakasi yuzunden gokhan toreyi yediler kanatta oynayacak oyuncu yok hemen geri alinmasi lazim
- Koca yürekli Q7
Toplam 3
Yorum
sz Kocaman yürekli adamın dibi
- Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Toplam 3
Yorum
Oğuzhana Kardeşim senin geçen seneki oğuzhandan daha iyi olman için ayriyeten idman salon badi yapman ŞART. Felaket bir form düşüklüğün var.
Kayseri’de Beşiktaş alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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