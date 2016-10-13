 Kayserispor seriyi bozacak – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    seriyi bozacak

    Kayserispor seriyi bozacak
    Kayseri, namağlup 'a gözdağı verdi. Yönetici Ahmet Yıldız, "Kayseri şampiyonluk adayı F.Bahçe ile deplasmanda 3-3, G.Saray ile de sahasında 1-1 berabere kalarak gücünü gösterdi. Beşiktaş maçından puan çıkaracağına inanıyorum. Takımımıza son derece güveniyoruz ve inanıyoruz, rakibimize ilk mağlubiyetini aldırmak istiyoruz. kamuoyu Kayserispor'un nasıl bir ekip olduğunu görecek" diye iddialı konuştu.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:03
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