Kayseri iddialı
Kayserispor Futbol Şubesi Sorumlusu Ahmet Yıldız, "Nasıl Fenerbahçe ve Galatasaray'dan puan aldıysak, cumartesi günü de sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılacağız. Taraftarımız gelsin diye bilet fiyatlarını düşürdük. Maçı kazanacağız" diye konuştu.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
Yorum
antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Kayseri iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.