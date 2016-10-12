 Kayseri iddialı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kayseri iddialı

    Kayseri iddialı
    Şubesi Sorumlusu Ahmet Yıldız, "Nasıl ve 'dan puan aldıysak, cumartesi günü de sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılacağız. Taraftarımız gelsin diye bilet fiyatlarını düşürdük. Maçı kazanacağız" diye konuştu.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:28
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