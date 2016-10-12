Kayseri, Beşiktaş'ı çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve tam saha taktiksel çalışma yaptı.
Milli takımlarının kamplarından dönen Prejuce Nakoulma ve Alain Traore de idmanda yer aldı.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:37
- Trabzonspor'a transfer müjdesi
Toplam 5
Yorum
aga Sakın nevzat bey takıma katkı için futbolcu alma, aldıkların ortada, bari para gitmesin....
- Nihat Mala: Geç kaldık
Toplam 1
Yorum
sabo Sayın mala sizde seyirciye gaz vermek adına boş laflar ediyorsunuz Basket tede futbol gibi hüsrana uğruyacaksınız neden derseniz seyirci her maç galibiyet istiyor buda imkansız olduğuna göre aynen böyle devam edecek bir hafta yenersin tamam ama iki hafta mağlup olursun basket seyirciside futbol seyircisi gibi sabırsız.saygılar
- Wes kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
N0_Name Sneijder yoksa Josue'ye şans verilebilir. Ya da 4 4 2 oynatılabilir. Ortada Selçuk-Tolga, Kanatta Yasin-Bruma forvette ise Poldi Ve Eren
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