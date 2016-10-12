 Kayseri, Beşiktaş'ı çalıştı – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Kayseri, 'ı çalıştı

    Kayseri, Beşiktaş'ı çalıştı

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 'ı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve tam saha taktiksel çalışma yaptı.

    Milli takımlarının kamplarından dönen Prejuce Nakoulma ve Alain Traore de idmanda yer aldı.

    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:37
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