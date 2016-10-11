 Beşiktaş maçı biletleri satışta – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    maçı biletleri satışta

    Beşiktaş maçı biletleri satışta
    Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Kayseri-Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Batı Alt Balkon: 200 TL, Batı Alt: 100 TL, Doğu Alt: 100 TL, Kuzey Alt: 100 TL, Misafir: 100 TL. Biletlere yoğun ilgi var.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:53
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