Beşiktaş maçı biletleri satışta

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Kayseri-Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Batı Alt Balkon: 200 TL, Batı Alt: 100 TL, Doğu Alt: 100 TL, Kuzey Alt: 100 TL, Misafir: 100 TL. Biletlere yoğun ilgi var.