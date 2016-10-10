 Mamur’dan tepki – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Mamur’dan tepki

    Mamur’dan tepki
    Başkanı , kulübün onursal başkanlığını bırakan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e tepki gösterdi. Recep Mamur, kulübün internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübü hangi şartlarda aldığım Çelik tarafından bilinmesine rağmen yapılan konuşmalar beni üzmüştür" dedi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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