 İşte Beşiktaş maçının bilet fiyatları – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    İşte maçının bilet fiyatları

    İşte Beşiktaş maçının bilet fiyatları

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan - karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.

    'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Toto Süper Ligi 7. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 'ı ağırlayacak. 15.10.2016 Cumartesi günü Saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 13.30'da satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.
    Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

    Batı Alt Balkon: 200 TL
    Batı Alt: 100 TL
    Doğu Alt: 100 TL
    Kuzey Alt: 100 TL
    Misafir: 100 TL
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:02
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