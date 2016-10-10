İşte Beşiktaş maçının bilet fiyatları
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları belli oldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Alt Balkon: 200 TL
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 100 TL
Kuzey Alt: 100 TL
Misafir: 100 TL
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 12:02
- Buz dağına çarptık!
Toplam 56
Yorum
Destan Milli takımdan bu saatten sonra kolay kolay kendine gelip toparlanamaz iyi oldu en azından lige sakat futbolcu gelmez milli takımdan
- Buz dağına çarptık!
Toplam 56
Yorum
lazumm Neden hep tecrübeli neden hep tanınmış hoca mesela Fatih Terim e bu kadar sabredilirken bugün neden bir lobisi olmayan arkasında hiçbir destek olmayan gençlere önem veren kendi memleketinde bile BAŞARILIYKEN sahip çıkılmayan şu an daki takımında harikalar yaşatan ve gözeü PARADA PRİMDE OLMAYAN hocalığı bırakıp altyapı hocalıgına tekrar döneceğini açıklayan bir MUSTAFA REŞİT AKÇAY neden düşünülmez konu arda resit akcaydan daha unlu oynatamıyorsa durum ortada FATİH TERİM oynatamıyor Burak yılmaz keza aynı Hiçkimse diyebilirmi mustafa resit akcay geldiğinde haketmeyen bir tane futbolcuyu oynatırmı acaba yani aylardır forma giymeyen bir tane topçuyu formsuz olsa bile formu yerinde olan bir isimsiz oyuncuya tercih edermi MİLLİ TAKIM KÖTÜDÜR bu gidişlede iyi olmaz çünkü takım içerisinde abicilik primcilik sıkı ve gruplaşan topluluklar ve olmayan milliyetçiilik sadece söylemde kalmış takımdaşlıklar.... eskiden 6 7 yerdik ama oynayan tpcular kafaları kanasa bile oyune devam ederdi şimdi ayağına tekme yiyen ben çıkayım diyor dedikodu almış başını gidiyor yani milli takımın kısmetse olur evlilik programından farkı nedir peki bunu kim düzeltecek sonuç belli milli takım hiiddinke tecrübeli diyeimparator diye fatih terime verilmemesi gerekir bence şu anda MUSTAFA REŞİT AKÇAYA bu görev teslim edilmeli ve sabredilmeli Trabzondaykende iyiydi OSmanlıspordada iyi kıyak yok kayırmak yok futbolu futbol için oynatan ve maçı kaznaan bir adam her milli maçta sloganımız biz bitti demeden bitmez ben artık 30 dakikada maçı öne gecip rahat rahat izlemek istiyorum her mac 90 dakikaya kadar fatih terimin yok sunu onde oynatayım defansı forvet oynatayım diye krizdeyiz umarım bu yazımı bir federasyon yetkılısı okur ve degerlendirir
- Szalai’den yeşil ışık
Toplam 7
Yorum
HCK / BJK HER ŞEYİNİ VEREN, HUNTELAAR TAM BİZİM ADAMIMIZ. KAFA, OYUN ZEKASI, HER İKİ AYAK KULLANIMI VE RUH OLARAK TAM BİR BEŞİKTAŞ'LI.....SLAZAİ KAFA OLARAK İDARE EDER ANCAK TOP TEKNİĞİ OLARAK ÇOK ZAYIF VE ÇOK AĞIR ADAM...
İşte Beşiktaş maçının bilet fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.