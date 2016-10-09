Samba Sow 5 kez kızardı
Kayserispor'un Malili orta saha oyuncusu Samba Sow, Süper Lig'de 5. kez kırmızı kart gördü. Karabükspor ve Kayserispor formaları altında toplam 70 maça çıkan Samba Sow 5 kırmızı kart (her 14 maçında bir kırmızı kart) toplam 18 kez sarı kart gördü. Kayserispor'un Brezilyalı golcüsü Welliton ise sezona iyi girdi. İlk altı hafta sonunda beş gole ulaşan ve en golcü üç oyuncudan biri olan Welliton formuyla beğeni kazandı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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