 Samba Sow 5 kez kızardı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
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    5 kez kızardı

    Samba Sow 5 kez kızardı
    'un Malili orta saha oyuncusu Samba Sow, Süper Lig'de 5. kez kırmızı kart gördü. Karabükspor ve Kayserispor formaları altında toplam 70 maça çıkan Samba Sow 5 kırmızı kart (her 14 maçında bir kırmızı kart) toplam 18 kez sarı kart gördü. Kayserispor'un Brezilyalı golcüsü Welliton ise sezona iyi girdi. İlk altı hafta sonunda beş gole ulaşan ve en golcü üç oyuncudan biri olan Welliton formuyla beğeni kazandı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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