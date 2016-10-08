 Kayseri’den farklı prova – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kayseri’den farklı prova

    Kayseri’den farklı prova
    Süper Lig'in 7'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor. Milli takımlar nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrı kalan oyunculardan yoksun olarak idmanlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi 5-0 kazandı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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