Kayseri’den farklı prova

Süper Lig'in 7'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor, hazırlıklarına devam ediyor. Milli takımlar nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrı kalan oyunculardan yoksun olarak idmanlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, U21 takımı ile antrenman maçı yaptı. Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi 5-0 kazandı.