Welliton ilk 45’te bitiriyor

Kayseri'nin Brezilyalı golcüsü Welliton sezona iyi başladı. İlk altı hafta sonunda beş gole ulaşan ve en golcü üç oyuncudan biri olan Welliton ilginç bir istatistiğe imza attı. Welliton bu sezon tüm gollerini maçların ilk yarısında attı. Welliton'ın en aktif olduğu zaman aralığı 27 ile 45.dakikalar arası oldu.