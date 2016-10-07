Sow’a 2 maç men...
PFDK, Kasımpaşa maçında rakibe yönelik ciddi faulü nedeniyle Kayserisporlu Samba Sow'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Diğer cezalar: Gaziantepspor 15 bin TL, Bursaspor 45 bin TL.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:30
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