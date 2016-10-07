 Sow’a 2 maç men... – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Sow’a 2 maç men...

    Sow’a 2 maç men...
    PFDK, maçında rakibe yönelik ciddi faulü nedeniyle Kayserisporlu Samba Sow'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Diğer cezalar: Gaziantepspor 15 bin TL, Bursaspor 45 bin TL.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:30
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