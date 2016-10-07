Beşiktaş’ı yeneceğiz
Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Beşiktaş maçına ilişkin, "Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş maçı da bunlardan biri. Geride kalan haftalarda şanssızlıklar yaşadık. Beşiktaş maçında kazanacağız" diye konuştu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Beşiktaş’ı yeneceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.