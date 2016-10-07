 Beşiktaş’ı yeneceğiz – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    ’ı yeneceğiz

    Beşiktaş’ı yeneceğiz
    Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Beşiktaş maçına ilişkin, "Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş maçı da bunlardan biri. Geride kalan haftalarda şanssızlıklar yaşadık. Beşiktaş maçında kazanacağız" diye konuştu.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:26
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