PFDK'dan Samba Sow'a 2 maç ceza

Kurulun açıklamasına göre Samba Sow'a, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Kasımpaşa maçında rakibe yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Sow, karşılaşmanın 50. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Trabzonspor, 6. haftada deplasmandaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 20 bin lira ile cezalandırılırken, misafir üst tribünde çirkin ve kötü tezahüratta bulunan taraftarların, takımlarının bir sonraki deplasman maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Bursaspor'a da 6. haftada deplasmanda Gaziantepspor'la yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 45 bin lira ceza kesilirken, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan taraftarlar bir maçlık deplasman cezası aldı. Aynı maçta Bursasporlu futbolcu Erdem Özgenç'in gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talep ise reddedildi.

Gaziantepspor da söz konusu maçta taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 15 bin lirayla cezalandırıldı.