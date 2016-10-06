 Kayseri’de gündem Kartal! – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Kayseri’de gündem Kartal!

    Kayseri’de gündem Kartal!
    yenilgisiyle 6. haftayı kapatan 'da gündem ... Sahasında konuk edeceği rakibi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Hakan Kutlu iddialı açıklamalar yaptı. Güçlü rakiplerini yeneceklerini söyleyen Kutlu, "Bu maçla çıkışa geçeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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