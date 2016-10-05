Sadece 12 futbolcu katıldı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor sezonun 7’nci haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa mağlubiyeti sonrasında iki gün izin yapan Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarına start verdi. Kayserispor Kadir Has Tesislerinde izinli, sakat ve milli takım kampında olan sporculardan eksik çalışan Kayserispor, sadece 12 futbolcu ile antrenman yaptı.
Sarı kırmızılılar, ısınma hareketlerinden sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman öncesi konuşma yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Milli takım nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Kasımpaşa maçı da bu zorlu fikstür içindeki bir maçtı. Bir kişi eksik kalana kadar oyunun hakimi bizdik. Zorlu fikstür sürecimiz devam ediyor. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş ile evimizde oynayacağımız maçı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
Sarı kırmızılılar, ısınma hareketlerinden sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman öncesi konuşma yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Milli takım nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Kasımpaşa maçı da bu zorlu fikstür içindeki bir maçtı. Bir kişi eksik kalana kadar oyunun hakimi bizdik. Zorlu fikstür sürecimiz devam ediyor. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş ile evimizde oynayacağımız maçı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Eren Derdiyok'tan kötü haber
Toplam 7
Yorum
engin ne bicim futbol taraftarısınız anlamadım ki. adam ligimizde görülebilecek en nadir gollerden attı boyuna rağmen. kafayla şut çeker gibi pentaltı noktasından golleri var. bi maç gol atmadı diye fos oldu öylemi. yemin ediyorum varya sen ve senin gibiler yüzünden Türk futbolu gelişemiyor.
- Sakatlık bahane
Toplam 10
Yorum
Özqür KoNuK BJK 1903 Bir Fenerli olarak görüşlerine katılıyorum arkadaşım bizimde BJK gibi Feda diyeceğimiz bir döneme girip temizlik yapmamız gerek
- Ufuk'ta şampiyonluk var
Toplam 1
Yorum
belki obradovic o ufugun sonunda zaten orasını unutma :D
Sadece 12 futbolcu katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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