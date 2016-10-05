 Sadece 12 futbolcu katıldı – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Sadece 12 futbolcu katıldı

    Sadece 12 futbolcu katıldı

    Toto Süper Lig takımlarından sezonun 7’nci haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı.

    mağlubiyeti sonrasında iki gün izin yapan , hazırlıklarına start verdi. Kayserispor Kadir Has Tesislerinde izinli, sakat ve milli takım kampında olan sporculardan eksik çalışan Kayserispor, sadece 12 futbolcu ile antrenman yaptı.

    Sarı kırmızılılar, ısınma hareketlerinden sonra dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman öncesi konuşma yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Milli takım nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. Kasımpaşa maçı da bu zorlu fikstür içindeki bir maçtı. Bir kişi eksik kalana kadar oyunun hakimi bizdik. Zorlu fikstür sürecimiz devam ediyor. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş ile evimizde oynayacağımız maçı yenip yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:55
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