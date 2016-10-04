Kayserispor hazırlıklara başladı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve yarı sahada topla çalışmalar yapıldı.
Antrenmanda, milli takımlarının kamplarına giden, sakatlığı bulunan ve izinli olan 10 futbolcu yer almadı.
Kutlu, idmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, liglere milli maçlar dolayısıyla verilen arayı iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.
Ligin 7. haftasında konuk edecekleri Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Kutlu, "Çok zorlu fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş maçı da bunlardan biri. Geride kalan haftalarda şanssızlıklar yaşadık. Beşiktaş maçında bu şanssızlıklara son vermek istiyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağımız maçta, Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdüreceğiz." diye konuştu.
Kayserispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:07
- 'Paralel yapıya müsaade etmem'
Toplam 7
Yorum
kartalizma adam haklı 100/100 taraftar gorevini yapıyor . bazı rant peşinde koşanlar yok eski trübünler nerede falan diyor. eski maçlarıda biliyoruz 10 bine maç oynuyoduk . Baskan adamın dibisin bozma kendini akıllı adamsın ve sana güveniyoruz sonuna kadar. taraftara gelince harika müthiş...
- Volkan sondan ikinci
Toplam 22
Yorum
BelcikaliAslan la Galatasaray macinda niye panter kesiliyor ozaman bu?
- İkisini de yener 6 puanı alırız
Toplam 5
Yorum
Cenk yaptıklarınız yapacaklarınız teminatıysa yandık
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