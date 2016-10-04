 Kayserispor hazırlıklara başladı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    hazırlıklara başladı

    Kayserispor hazırlıklara başladı

    Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 7. haftasında 'ı konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Kadir Has Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri ve yarı sahada topla çalışmalar yapıldı.

    Antrenmanda, milli takımlarının kamplarına giden, sakatlığı bulunan ve izinli olan 10 futbolcu yer almadı.

    Kutlu, idmandan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, liglere milli maçlar dolayısıyla verilen arayı iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

    Ligin 7. haftasında konuk edecekleri 'ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Kutlu, "Çok zorlu fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş maçı da bunlardan biri. Geride kalan haftalarda şanssızlıklar yaşadık. Beşiktaş maçında bu şanssızlıklara son vermek istiyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağımız maçta, Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdüreceğiz." diye konuştu.

    , Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:07
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