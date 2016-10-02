Kayserispor deplasmanda kayıp

Ligde deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun 29. haftasında 17 Nisan'da Kasımpaşa 'yı 2-1 yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmada da 3 puanı hanesine yazdıramadı.

Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, Beşiktaş (4-0) ve Galatasaray (6-0) mağlubiyetleriyle sezonu tamamladı.

Yeni sezonda da ligin ikinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor, ligin 4. haftasındaki 3-1'lik Bursaspor mağlubiyetinin ardından dün de Kasımpaşa önünde 3-1'le yenilgiden kurtulamadı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda 6 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Kayserispor geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.