 Kayserispor deplasmanda kayıp – Fotomaç – 02 Ekim 2016
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    02 Ekim 2016, Pazar
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    deplasmanda kayıp

    Kayserispor deplasmanda kayıp

    Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda 'ya 3-1 yenilen 'un ligde rakip sahalardaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

    Ligde deplasmandaki son galibiyetini geçen sezonun 29. haftasında 17 Nisan'da 'yı 2-1 yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmada da 3 puanı hanesine yazdıramadı.

    Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda ile 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, Beşiktaş (4-0) ve Galatasaray (6-0) mağlubiyetleriyle sezonu tamamladı.

    Yeni sezonda da ligin ikinci haftasında deplasmanda ile 3-3 berabere kalan , ligin 4. haftasındaki 3-1'lik Bursaspor mağlubiyetinin ardından dün de Kasımpaşa önünde 3-1'le yenilgiden kurtulamadı.

    Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda 6 maçtır galibiyete hasret kaldı.

    Kayserispor geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.

    1. 02 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:32
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