Kayserispor deplasmanda kayıp
Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Kayserispor'un ligde rakip sahalardaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Kayseri temsilcisi, Beşiktaş (4-0) ve Galatasaray (6-0) mağlubiyetleriyle sezonu tamamladı.
Yeni sezonda da ligin ikinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Kayserispor, ligin 4. haftasındaki 3-1'lik Bursaspor mağlubiyetinin ardından dün de Kasımpaşa önünde 3-1'le yenilgiden kurtulamadı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda 6 maçtır galibiyete hasret kaldı.
Kayserispor geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan topladı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:32
- Uçakta zafer selfiesi
Toplam 6
Yorum
BJK 1903 olumune gs. : bal deyince gs kasetin galiba bak biz en azindan uzatmain icinde atiyoruz gs gibi uzatma bitipde artida 1:0 atmiyoruz anlatabildimi hadi nas nas simdik kiskanma calis seninde olur misali.
- Yüzde 100 Galatasaray
Toplam 2
Yorum
4-4-2 Kanatlarda Sinan-Bruma ileride de pivot santrafor Eren ve yanında Poldi...Şino'nun yokluğunda pas organizasyonu görece az olsa bile pozisyon sayısı ve bitiriciliğimiz üst düzey olur diye düşünüyorum.
- İspanya yolcusu
Toplam 5
Yorum
hadi inşallah!
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