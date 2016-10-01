 Hakan Kutlu'dan hakeme tepki – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Hakan Kutlu'dan hakeme tepki

    Hakan Kutlu'dan hakeme tepki

    Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iyi sergiledikleri maçta Samba Sow'un kırmızı kart görmesiyle oyunun tersine döndüğünü ve sonuçta mağlup olduklarını söyledi.

    Maçın 11'e 11 oynandığı bölümde iyi olduklarını kaydeden Kutlu, "Maçı ikiye ayırmak gerekiyor. Biri 11'e 11 iken, diğer bir kişi eksik kaldıktan sonraki bölüm. 11'e 11 iken istediğimiz her şeyi sahaya yansıtan, maç öncesi beklediğimiz şekilde oynayan taraftık. Skor üstünlüğümüz ve girdiğimiz pozisyonlar vardı. Anlayamadığımız şekilde Samba Sow'un atılmasından sonra oyun tersine döndü. Ondan sonra sinir olarak gerildik. Sonrasında da 3 gol yedik." açıklamasında bulundu.

    Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Hakan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Maçın büyük bölümünde hakemle alakalı sıkıntı vardı. Pavelka'nın maç içinde birden fazla kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kemal hoca dayanamayıp, hakemden önce atacağını anladığı için çıkardı. Samba Sow'un atılma pozisyonunda faul Sow'a yapıldı. Bizim faul atmamız gereken yerde kırmızı kart gördük. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan rica ediyorum. Kendisi saygı duyduğumuz iyi bir insan. Kendi adıma bilgi sahibi olmak istiyorum. Bu kırmızı kart pozisyonu herhangi bir kuruluşta değerlendirse biz de bilgi sahibi olalım. Bir takımın ve şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz."

    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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