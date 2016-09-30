 Kayseri Paşa’ya hazır... – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Kayseri Paşa’ya hazır...

    Kayseri Paşa’ya hazır...
    deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakat olan kaleci Ahamada antrenmana katılmadı, Umut Bulut ise düz koşu yaptı. Teknik direktör Hakan Kutlu, Kasımpaşa önünde ilk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:26
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