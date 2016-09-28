 Welliton coştu bir kere – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
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    Welliton coştu bir kere

    Welliton coştu bir kere
    Ligde hedef büyülten Kayseri'de yeni transfer Welliton, 6 maçta 5 golle göz doldurdu. Mersin'den gelen Brezilyalı golcü, ligde 5 maçta 4 kez ağları sarsarken, kupada da 3. Lig'den Orhangazi karşısında turu getiren golü kaydetti.
    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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