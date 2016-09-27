 Kayseri keyifli – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Kayseri keyifli

    Kayseri keyifli
    'un ligde 5 hafta sonra gelen Rizespor galibiyeti, teknik kadroyu, yönetimi ve taraftarları sevindirdi. Teknik patron Hakan Kutlu, "Üç puanlar devam edecek" derken, sakat Umut'un bu hafta oynayacağı açıklandı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:39
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