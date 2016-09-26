Kayserispor'da ilk galibiyet sevinci
Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Çaykur Rizespor'u yenerek, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk galibiyetlerini almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Galibiyet dolayısıyla teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti:
"Ligin ilk 4 haftasında iyi futbol ortaya koymamıza rağmen galibiyet sevinci yaşayamamıştık. Bu durum futbolcularımız üzerinde baskı oluşturuyordu. Futbolcularımız Çaykur Rizespor maçında 90 dakika üstün olan taraftı. İyi futbolumuzu galibiyetle süsledik. Çaykur Rizespor'u yenerek, bu sezon ligdeki ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. İnşallah galibiyetlerin devamı gelecek ve yükselişimiz sürecek."
Ortaköylüoğlu, Çaykur Rizespor maçındaki desteklerinden dolayı taraftarlara da teşekkür etti.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
- Oğuzhan Özyakup'tan kötü haber
Toplam 3
Yorum
BJK 1903 ben gs amcindan öncede demistim oguz han daha dinlemeli ama senol hoca herseyi daha iyi biliyor ya madem oguzahni hep kulanacaksaniz gökanni neden aldik orasini merak ediyorum tolgada var arti talica neden risk edildi ki cocuk.
- Eleştiri okları üzerinde
Toplam 43
Yorum
sinirlendim yine Hocayı yedirmeyiz.2.Luce olayını yaşamayalım.Terim yine çöreklenmeye çalışıyor.Aman dikkat.Kafayı Lucedeki gibi taşlara vurmayalım...
- "Şans değil yetenek"
Toplam 4
Yorum
nerden bilelim golü göremedikki yorum yapalım.yerel tvler sayesinde 2.lig maçlarını seyrediyoruz.hiç olmadık liglerin maçlarını canlı olarak izliyoruz.fakat 1.lig maçlarını bırakın canlı olarak izlemeyi özetlerini bile izleyemiyoruz.bu maçlar ne zaman yayınlanacak.trt vermeyecekse o şehrin yerel tv leri versede bizde takımları seyredebilsek.not--aynı şey süper lig özetleri içinde geçerlidir
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