Kayserispor'da ilk galibiyet sevinci

Ortaköylüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 5. haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiklerini hatırlattı.

Galibiyet dolayısıyla teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Ortaköylüoğlu, şöyle devam etti:

"Ligin ilk 4 haftasında iyi futbol ortaya koymamıza rağmen galibiyet sevinci yaşayamamıştık. Bu durum futbolcularımız üzerinde baskı oluşturuyordu. Futbolcularımız Çaykur Rizespor maçında 90 dakika üstün olan taraftı. İyi futbolumuzu galibiyetle süsledik. Çaykur Rizespor'u yenerek, bu sezon ligdeki ilk galibiyetimizi aldığımız için mutluyuz. İnşallah galibiyetlerin devamı gelecek ve yükselişimiz sürecek."

Ortaköylüoğlu, Çaykur Rizespor maçındaki desteklerinden dolayı taraftarlara da teşekkür etti.